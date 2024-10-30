TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni detaylar! Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmişler...

30 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:36

Terör örgütü PKK'nın hedef aldığı TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. PKK'lı iki teröristin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldiği öğrenildi. Teröristleri Ankara'ya getiren taksi şoförü ise sorguya alındı.

TUSAŞ saldırısı ile ilgili yeni gelişme! Teröristler Türkiye'ye nasıl geldi? Bakan Yerlikaya açıkladı

TUSAŞ saldırısı ile ilgili yeni gelişme! Teröristler Türkiye'ye nasıl geldi? Bakan Yerlikaya açıkladı

Ankara​'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ​) Kahramankazan​ tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız yaralanmıştı. Yaralılardan bazıları taburcu edilirken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

SİVAS​'TAN ANKARA'YA TAKSİYLE GELMİŞLER

TUSAŞ tesisine yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden Ankara Polatlı'ya geldikleri tespit edildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Televizyonda teröristleri tanıyan bir lokanta sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine, teröristlerin beyaz bir kamyonetle Kangal'a geldikleri ve burada yemek yedikten sonra bir ticari taksi ile Polatlı'ya gittikleri belirlendi. Taksi şoförü A.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.