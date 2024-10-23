TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Siyasilerden peş peşe tepki yağdı

23 Ekim 2024 17:09 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 18:32

Son dakika haberi: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı gerçekleştirdi. Şehit be yaralıların olduğu saldırının ardından siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. İşte o açıklamalar...

Ankara​'da meydana gelen terör saldırısı sonrası siyasilerden peş peşe açıklama geldi. İlk resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​'dan geldi. Bakan Yerlikaya saldırıda şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​ ise saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte siyasilerden gelen o açıklamalar...

ALİ YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk açıklamasında, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat sonra yeni bir açıklama yapan Bakan Yerlikya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" paylaşımında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Burada TUSAŞ​'taki terör saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANI: TERÖRLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehidlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

BAKAN KACIR: SAVUNMA SANAYİİNDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde bir haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım kendisi haberi doğruladı ama henüz detaylarla ilgili bir bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayiinden, milli teknoloji hamlesi yolculuğundan geri adım atmayacağız.

MANSUR YAVAŞ: TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun.

ÜMİT ÖZDAĞ: TERÖRLE MÜZAKERE EDİLMEZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: TUSAŞ’a terörist saldırı gerçekleştiriliyor. Terör ile müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Zafer’e kadar savaş.

ÖZGÜR ÖZEL: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum.

Bu saldırıyı görünce zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu düşünmeden edemiyor insan. 7 Haziran'a birkaç gün kala başlayan süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin aktive olduğu sürecin, 7 Haziran-1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirdiğini hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor.

DERVİŞOĞLU: TERÖRİSTLERLE SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ’ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun.

DEM PARTİLİ TEMELLİ: ZAMANLAMASI MANİDAR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli: Yine insanlarımız öldü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kaç gündür bu ülkede çok önemli bir tartışa sürdürülüyor. Bu tartışmalar Türkiye'nin beklentilerine cevap veriyor. Türkiye toplumu savaş, şiddet ve ölümlerden kurtulmak isterken bu durumla karşılaşıyoruz. Bu tür olaylara karşılaşıyoruz. Türkiye toplumu barış beklerken bunun yaşanması manidardır. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Çok üzgünüz, insanlarımız hayatını kaybetti.

CEVDET YILMAZ: BU SALDIRILAR BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir.

MUHARREM İNCE: TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE LANET OLSUN

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun!

MUSTAFA DESTİCİ: ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin, "TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) Ankara Kahramankazan’da bulunan tesislerine bombalı ve otomatik silahlarla terör saldırısı gerçekleştirildiğini hem büyük bir üzüntü, hem de büyük bir kızgınlıkla öğrendim. Öncelikle bu kahpe saldırıyı gerçekleştiren piyonları ve arkasındaki güçleri lanetliyorum" açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU: TERÖRE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Rehinelerin sağ salim kurtarılması en büyük dileğimiz. Emniyet güçlerimiz terör eyleminin üstesinden gelecektir. Teröre karşı biriz, bütünüz.

SİNAN OĞAN: TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE SARSINTILI GÜNLER VAR

Sinan Oğan: TUSAŞ tesislerimizde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dünkü açıklama ve ardından bugün yaşanan terör saldırısı gösteriyor ki Türkiye’nin önünde sarsıntılı günler var. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bildirmek isteriz ki, terörle müzakere edilmez, kararlı bir şekilde mücadele edilir!

KARAMOLLAOĞLU: HAİN SALDIRIYI LANETLİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

DAVUTOĞLU: ŞER ODAKLARINA GEREKEN CEVAP VERİLMELİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, teröre ve terörün arkasındaki şer odaklarına gereken cevabı mutlaka vermelidir.

TANJU ÖZCAN'DAN 'ÇÖZÜM SÜRECİ' TEPKİSİ

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yıllardır her platformda söylüyorum, terör örgütleriyle, onların temsilcileriyle müzakere edilmez. Bunların kökünü toptan kazımak yerine Ankara’da bir akıl tutulması yaşanıyor. Bazı sorumsuz siyasiler terör örgütleriyle yeni açılımlar peşinde. Olan masum vatandaşa ve güvenlik güçlerimize oluyor. TUSAŞ’daki terör saldırısını lanetlemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Yazık benim ülkeme.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine hainlerce gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırı sonrası şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

AKŞENER: ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUM

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen alçak terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaşananları endişeyle takip ediyorum. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.