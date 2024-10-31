TUSAŞ'a saldıran teröristle ilgili şoke eden detay! Abisi belediyede güvenlik amirliği yapmış
Ankara’da TUSAŞ tesislerine hain saldırıyı düzenleyen PKK’lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek ile ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı. PKK'lı teröristin abisinin İzmir'in Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalıştığı öğrenildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ederken teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
13 YIL BOYUNCA BELEDİYEDE ÇALIŞMIŞ
Saldırıda kendini canlı bomba olarak patlatan Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek’in 13 yıldır Çiğli Belediyesinde silahlı güvenlik amiri olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
SALDIRININ ARDINDAN İŞE GİTMEYİ BIRAKTI
Terörist Mine Sevjin Alçiçek'in abisinin saldırı sonrası işe gitmeyi bıraktığı ve teröristin ağabeyinin belediye tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.