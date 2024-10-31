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TUSAŞ'a saldıran teröristle ilgili şoke eden detay! Abisi belediyede güvenlik amirliği yapmış

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 11:17 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:34

Ankara’da TUSAŞ tesislerine hain saldırıyı düzenleyen PKK’lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek ile ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı. PKK'lı teröristin abisinin İzmir'in Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalıştığı öğrenildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ​​) Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki tesislerine PKK​'lı teröristler tarafından saldırı​ düzenlenmişti. Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ederken teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

TUSAŞ'a saldıran teröristle ilgili şoke eden detay! Abisi belediyede güvenlik amirliği yapmış - 1. Resim

13 YIL BOYUNCA BELEDİYEDE ÇALIŞMIŞ

Saldırıda kendini canlı bomba olarak patlatan Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek’in 13 yıldır Çiğli Belediyesinde silahlı güvenlik amiri olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

TUSAŞ'a saldıran teröristle ilgili şoke eden detay! Abisi belediyede güvenlik amirliği yapmış - 2. Resim

SALDIRININ ARDINDAN İŞE GİTMEYİ BIRAKTI

Terörist Mine Sevjin Alçiçek'in abisinin saldırı sonrası işe gitmeyi bıraktığı ve teröristin ağabeyinin belediye tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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