TUSAŞ'ta bayrak değişimi: Temel Kotil'in yerine Mehmet Demiroğlu atandı

11 Haziran 2024 19:12 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 19:48

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde yaklaşık 7 yıldır genel müdürlük görevini sürdüren Prof. Dr. Temel Kotil, görevi Helikopterden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Demiroğlu'na devretti.

Mehmet Demiroğlu kimdir?

Uzun yıllardır TUSAŞ'ta çalışan Mehmet Demiroğlu, son olarak 'Helikopter Genel Müdür Yardımcısı' olarak görev yapıyordu. Demiroğlu, 2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil'den görevi devralacak.

Eğitim

▪ Makine Mühendisi, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi

▪ Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute

▪ Doktora, Renssealer Polytechnic Institute

Mesleki Deneyimler

▪ Havacılık ve Uzay Mühendisi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi, 1996-1997

▪ Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001

▪ Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004

▪ Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009

▪ Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010

▪ Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012

▪ Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014

▪ Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017

▪ Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018

▪ Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020

▪ Ar-Ge Direktörü, 2020-2021

▪ TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022

▪ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ