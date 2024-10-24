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TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti! 'Kolumun biri koptu'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:37

TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan 3 çocuk babası taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan'ın sözleri yürekleri dağladı. Oğlunun ölüm haberini gözyaşları içinde anlatan Arslan, "Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Yapacak hiçbir şey yok. Kolumun biri koptu" ifadelerini kullandı.

Dün AnkaraKahramankazan​'da 2 teröristin düzenlediği hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit​ oldu, 22 kişi de yaralandı. Kahreden olayın ardından terör saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan hain saldırıda şehit oldu.

TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti! 'Kolumun biri koptu' - 1. Resim

"OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR"

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan'ın, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim. Murat'ı kaybettik. Yapacak hiçbir şey yok. Kolumun biri koptu" sözleri yürekleri dağladı.

TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti! 'Kolumun biri koptu' - 2. Resim

Murat Arslan'ın arkadaşı Rasim Can Oraz da TUSAŞ'a yapılan saldırı​ nedeniyle üzgün ve sinirli olduklarını belirterek, "Biz Murat ağabeyin evinde 2 yıl kiracı olarak oturduk. İyi insanlardı, iyi esnaflardı. Kimseye bir zararları yoktu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mehmet24 Ekim 2024 11:24

Ne yazık ki böyle şeyler duymak rahatsız ediyor Allah sukuru Böyle yanlış enkazలో civarlardaki mükemmel mirasının ve çalışmasının önemli bileşenlerinden biri olan insana karşı uzak kasıtlı vahşetiyle size derin üzüntü ve merhamet getiren bu olayı düşünmeleri gerekir. belongs to our communities. umarim kabil olabilirim.

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