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TUSAŞ'ta tüyleri diken diken eden anlar yeniden gündem oldu!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
24 Ekim 2024 10:34 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:41

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı ardından aylar önce paylaşılan görüntüler yeniden gündem oldu. Mühendislerin Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk test uçuşu sonrası yaşadığı coşku tüyleri diken diken etti.

Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesinde bulunan TUSAŞ​ tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Yapılan hain saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, makina mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN ANLAR 

Dün yaşanan hain saldırının ardından TUSAŞ'ın resmi X hesabından paylaşılan görüntüler yeniden gündem oldu. Mühendislerin Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk test uçuşu sırasında yaşadıkları sevinç anları sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 

Mühendislerin KAAN'a koşarken ki sevinçleri tüyleri diken diken etti. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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