TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame! İşte istenen ceza

TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik 'yargıyı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı. İki isim için "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan elli günden az olmamak üzere para cezası talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı yönlendirmeye yönelik ifadeler kullandıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

ADLİ PARA CEZASI

İddianamede; sanıkların, içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari konular hakkında değerlendirmelerde bulundukları belirtildi. Sanıklar Turan ve Aras hakkında, "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan en az elli gün adli para cezası verilmesi talep edildi.

Birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Turan ve Aras hakkında, "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.