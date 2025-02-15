Cem Küçük'ten TÜSİAD yorumu: 28 Şubat'ı onlar yaptı!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 13 Şubat’ta gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan önemli değerlendirmelerde bulundu.

TÜSİAD yöneticileri enflasyonla mücadelede karşılaşılan zorlukların giderek arttığını öne sürdü. Ekonomik istikrar için reformların gerekliliğine işaret eden Aras ve Turan, mevcut ekonomik koşullarda maliyetlere katlanmanın her geçen gün daha da güçleştiğini iddia etti.

AK Parti'den TÜSİAD'ın açıklamalarına peş peşe tepkiler gelirken TÜSİAD yöneticileri hakkında bugün soruşturma başlatıldı.

"28 ŞUBAT'I TÜSİAD'CILAR YAPTI"

TÜSİAD'ın dikkat çeken açıklamalarına yönelik ise Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten yorum geldi. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, TÜSİAD'ı 20 ailenin yönettiğini ve 28 Şubat emrini onların verdiğini iddia etti.

Cem Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

"TÜSİAD Türkiye’nin en zengin iş adamlarından oluşuyor. Üyeler, kamu ihaleleriyle zengin oldu. Başörtüsü yasağını savunmuşlardır. 1980 darbesinin en büyük destekçileri olmuşlardır. Son 20 yılda servetlerine servet kattılar. 15 Temmuz’la ilgili hiç konuşmadılar. TÜSİAD’da 20 aile önemli, onların dediği oluyor. Asla yerli ve milli konularda ülkeyi desteklemediler. Bitmemiş yargı konularındaki eleştirileri de yanlış. 28 Şubat’ı TÜSİAD’cılar yaptırdı. Gezi Olayı bal gibi darbe girişimidir."