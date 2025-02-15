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 | Mutluhan Yildiz

Cem Küçük'ten TÜSİAD yorumu: 28 Şubat'ı onlar yaptı!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren üst düzey açıklamalar geldi. Hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilere tepkiler gelirken Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD yöneticileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Küçük, "Ülkenin gidişatına 20 aile yön veriyor, 28 Şubat sürecinin arkasında da onlar vardı" ifadelerini kullandı.

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Cem Küçük'ten TÜSİAD yorumu: 28 Şubat'ı onlar yaptı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 01:39

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 13 Şubat’ta gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan önemli değerlendirmelerde bulundu.

TÜSİAD yöneticileri enflasyonla mücadelede karşılaşılan zorlukların giderek arttığını öne sürdü. Ekonomik istikrar için reformların gerekliliğine işaret eden Aras ve Turan, mevcut ekonomik koşullarda maliyetlere katlanmanın her geçen gün daha da güçleştiğini iddia etti.

AK Parti'den TÜSİAD'ın açıklamalarına peş peşe tepkiler gelirken TÜSİAD yöneticileri hakkında bugün soruşturma başlatıldı.

"28 ŞUBAT'I TÜSİAD'CILAR YAPTI"

TÜSİAD'ın dikkat çeken açıklamalarına yönelik ise Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten yorum geldi. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, TÜSİAD'ı 20 ailenin yönettiğini ve 28 Şubat emrini onların verdiğini iddia etti.

Cem Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

"TÜSİAD Türkiye’nin en zengin iş adamlarından oluşuyor. Üyeler, kamu ihaleleriyle zengin oldu. Başörtüsü yasağını savunmuşlardır. 1980 darbesinin en büyük destekçileri olmuşlardır. Son 20 yılda servetlerine servet kattılar. 15 Temmuz’la ilgili hiç konuşmadılar. TÜSİAD’da 20 aile önemli, onların dediği oluyor. Asla yerli ve milli konularda ülkeyi desteklemediler. Bitmemiş yargı konularındaki eleştirileri de yanlış. 28 Şubat’ı TÜSİAD’cılar yaptırdı. Gezi Olayı bal gibi darbe girişimidir."

Sıkça Sorulan Sorular

BAKAN TUNÇ TÜSİAD YÖNETİCİLERİNE NE DEDİ?
TÜSİAD'ın hükümet eleştirilerine tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır" dedi.
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#Politika
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