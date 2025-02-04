2018 seçimlerinin perde arkası! Cem Küçük: 'O isim aday gösterilseydi seçim ikinci tura kalırdı'

04 Şubat 2025 23:42 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:47

TGRT Haber ekranlarında 2018 seçimlerine dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi! Gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilme sürecine ilişkin çarpıcı detaylar aktardı. Gazeteci Cem Küçük o süreçte Abdullah Gül’ün aday olması halinde seçimlerin ikinci tura kalabileceğini öne sürerek, AK Parti içinde Gül adaylığına yönelik o dönem endişe yaşandığını öne sürdü.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP içinde yaşanan adaylık tartışmalarına dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olarak Abdullah Gül’ü düşündüğünü, ancak parti içindeki tepkiler nedeniyle bu planın gerçekleşmediğini öne sürdü.

GÜL MÜ, BÜYÜKERŞEN Mİ? CHP İÇİNDE GİZLİ ADAYLIK TARTIŞMASI

TGRT Haber Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamada 2018 seçimleri öncesinde CHP içinde Abdullah Gül’ün aday olarak gündeme geldiğini belirterek, “Kemal Bey’in aklında Abdullah Gül vardı. Parti içinde bu konu tartışılıyordu. Gül mü, Yılmaz Büyükerşen mi olacak? Yılmaz Büyükerşen çantasını toplamış, bekliyordu” ifadelerini kullandı.

CHP TELEFON FİŞİNİ ÇEKTİ

Ancak, Gül’ün isminin Cumhuriyet gazetesinde manşet olmasıyla birlikte parti içinde büyük bir tepki doğduğunu anlatan Yarkadaş, CHP’nin telefon santralinin aşırı tepkiler nedeniyle fişinin çekildiğini söyledi.

MUHARREM İNCE: "BU PARTİYE ABDULLAH GÜL'Ü GETİRMEYİN!"

Yarkadaş, CHP içindeki muhalif kanadın Abdullah Gül’ün adaylığına sert bir şekilde karşı çıktığını belirterek, “Muharrem İnce, partiye gelerek ‘Bu partiye Abdullah Gül’ü getirmeyin’ dedi. Kılıçdaroğlu ise Gül’ün aday olamayacağını anlayınca, istemeye istemeye Muharrem İnce’yi aday yaptı” şeklinde konuştu.

TAYYİP ERDOĞAN, GÜL'ÜN ADAYLIĞINDAN ÇEKİNDİ Mİ?

Gazeteci Cem Küçük ise aynı programda, Abdullah Gül’ün adaylık ihtimalinin AK Parti’de çekince oluşturduğunu söyledi Küçük, “CHP'nin göremediği bir şey var sizin seçim kazanmanız için AK Parti'nin çok güçlü olduğu muhafazakar kesimden oy alacak adaya ihtiyaç var. Bu Özgür Bey değil, Muharrem bey değil. Tayyip Bey, o dönem Abdullah Gül’ün aday olmasından çekiniyordu. Eğer Gül aday olsaydı seçim ilk turda bitmezdi. İkinci turda Tayyip Bey alacaktı. Ama Muharrem İnce açıklandığında, AK Parti kendi içinde rahat bir nefes alındı. AK Partililer ‘Oh tamam, bu seçim bitti’ dedi” ifadelerini kullandı.