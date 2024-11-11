Tutuklama talep edilen Serdar Ortaç'tan ilk açıklama geldi! Bitkin hali dikkat çekti, konuşmakta bile zorlandı

11 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:18

İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bitkin haliyle dikkat çeken Ortaç, "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

Tutuklama talep edilen Mehmet Ali Erbil'in tedirgin halleri gündem oldu! Ağzından sadece tek kelime çıktı

Tutuklama talep edilen Mehmet Ali Erbil'in tedirgin halleri gündem oldu! Ağzından sadece tek kelime çıktı

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Erbil'in tedirgin halleri dikkat çekerken ağzından sadece 'tutuklandım' sözü döküldü. İfade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ise hakimliğe götürülürken basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM"

İki polisin koluna giren Ortaç'ın bitkin hali dikkat çekerken "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" sözleri gündem oldu.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomeni Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.