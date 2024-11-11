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Tutuklama talep edilen Serdar Ortaç'tan ilk açıklama geldi! Bitkin hali dikkat çekti, konuşmakta bile zorlandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:18

İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bitkin haliyle dikkat çeken Ortaç, "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Erbil'in tedirgin halleri dikkat çekerken ağzından sadece 'tutuklandım' sözü döküldü. İfade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ise hakimliğe götürülürken basın mensuplarına açıklamada bulundu. 

Tutuklama talep edilen Serdar Ortaç'ın ilk sözleri dikkat çekti: Topluma kötü örnek oldum - 1. Resim

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM"

İki polisin koluna giren Ortaç'ın bitkin hali dikkat çekerken "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" sözleri gündem oldu. Tutuklama talep edilen Serdar Ortaç'tan ilk açıklama geldi! Bitkin hali dikkat çekti, konuşmakta bile zorlandı - 2. Resim

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomeni Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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