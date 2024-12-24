Tuvalette doğum yapıp bebeği çöpe attı! Genç kadının ifadesi şaşkına çevirdi

24 Aralık 2024 13:07 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 13:19

Kastamonu'da tuvalette doğum yaptıktan sonra bebeği çöpe atan Cansu Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. Genç kız “Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım" diyerek kendini savundu.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana gelen olayda, çöp kutusunun yanında bulunan bebek​ vatandaşları alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yoğun çabalar sonucu bebeği hayata döndürmeyi başardı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bebeği çöpe atan 18 yaşındaki anne Cansu Ç. tutuklandı. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç., olayın ardından tutuklandı. Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebek ise koruma altına alındı.

"EĞER BEBEĞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM OLSAYDI..."

Olayın ardından Kastamonu​ Ağır Ceza Mahkemesinde Cansu Ç. (18) hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., “Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım, bu nedenle ambulansı aramadım. Aileme de söyleyemedim. O anın psikolojisi ile aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Artık çocuğumu görmek istiyorum. Çok pişmanım. Adli kontrolle, gerekirse ev hapsiyle yargılanmak istiyorum. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kastamonu Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek Cansu Ç.'nin cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı ise Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devam edilmesini isteyerek, bebeğin organ ya da duyularında zayıflama olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine çöpe atılan bebeğin suç tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra duyu ya da organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasının beklenilmesini kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.