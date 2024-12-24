Balıkesir'deki o fabrikada 10 yıl önce benzer patlama! Olay anı kamerada

24 Aralık 2024 12:45 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:51

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın ilk olmadığı öğrenildi. Fabrikada 10 yıl önce benzer bir patlamanın yaşandığı ve 6 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

Son dakika | Balıkesir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Balıkesir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama​ sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaşanan şiddetli patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

10 YIL ÖNCE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluştururken, benzer patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı akıllara geldi. O tarihte meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanırken, 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.