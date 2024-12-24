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Balıkesir'deki o fabrikada 10 yıl önce benzer patlama! Olay anı kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Aralık 2024 12:45 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:51
Balıkesir&#039;deki o fabrikada 10 yıl önce benzer patlama! Olay anı kamerada

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın ilk olmadığı öğrenildi. Fabrikada 10 yıl önce benzer bir patlamanın yaşandığı ve 6 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama​ sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaşanan şiddetli patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Balıkesir'deki o fabrikada 10 yıl önce benzer patlama! Olay anı kamerada - 1. Resim

10 YIL ÖNCE BENZER BİR OLAY YAŞANDI 

Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluştururken, benzer patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı akıllara geldi. O tarihte meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanırken, 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.Balıkesir'deki o fabrikada 10 yıl önce benzer patlama! Olay anı kamerada - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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