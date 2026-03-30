Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem

Editor
 | Murat Makas

TÜVTÜRK'teki dehşette iddianame kabul edildi: Polis memurunun ölümü davasında istenen cezalar belli oldu

TÜVTÜRK'ün Yenimahalle ilçesi İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda çalışanlarla kavga sonrası hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümüne ilişkin iddianameden dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada iddianame kabul edildi ve istenen ceza belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 16:54

Ankara’da araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta aracını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ün Yenimahalle ilçesi İvedik Araç Muayene İstasyonu'na giden polis memuru Melih Okan Keskin'in muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara'da bir araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümüyle ilgili, sanıkların kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame kabul edildi.
Polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta Yenimahalle'deki bir TÜVTÜRK muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Kamera kayıtlarında, sanıklardan Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın Keskin'i itekleyerek dışarı çıkardığı, Yiğitcan Karlar'ın zıplayarak vurmaya çalıştığı, Rahman Görfidan'ın iteklediği ve Murat Yıldırım'ın yumruk attığı belirtildi.
Sanık Saruhan Atasoy'un ise araçla Keskin'in bacağına hafifçe çarptığı, araçtan inerek yumruk attığı aktarıldı.
Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Keskin'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği ve sanık Saruhan Atasoy'un yumruğu ile Keskin'in ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu bildirildi.
Sanıkların müşterek fail olarak olaya iştirak ettikleri ve kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu işledikleri iddianamede yer aldı.
Sanıklar hakkında açılan dava için ilk duruşma 11 Haziran'da görülecek.
ZIPLAYARAK VURMAYA ÇALIŞTI

İddianamede, kamera kayıtlarında olay mahallinde bulunan sanıklardan Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın itekleyerek Keskin'i dışarı çıkardığı, yaşanan arbede sırasında sanıklardan Yiğitcan Karlar'ın zıplayarak Keskin'e vurmaya çalıştığı, Rahman Görfidan'ın da Keskin'in üzerine doğru itekleyerek yürüdüğü ve Murat Yıldırım'ın Keskin'e yumruk attığı anlatıldı.

POLİS EKİPLERİNİN GELMESİ SONRASI HASTANEYE GİTTİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ek fezlekede bulunan kamera kayıtlarında ise kalabalığın dağıldığı sırada sanık Saruhan Atasoy'un olay yerine geldiği aktarılan iddianamede, araçla Keskin'in bacağına hafifçe çarptığı, araçtan inerek Keskin'e yumruk attığı, olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından Keskin'in aracı ile ayrılarak hastaneye gittiği kaydedildi.

KAFA İÇİ KANAMA

Adli Tıp Kurumu raporuna yer verilen iddianamede, polis memuru Keskin'in maruz kaldığı darp olayına bağlı yaralanması üzerine hastaneye başvurduğu, tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Ayrıca raporda, meydana gelen darp olayı ile Keskin'in ölümü arasında sanık Saruhan Atasoy tarafından atılan yumruk nedeniyle illiyet bağının bulunduğu bildirildi.

İDDİANAMEDEN DİĞER DETAYLAR

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemiş iseler de yaşanan olayda sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, sanıklar Murat Yıldırım, Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın müteveffanın direncini kırmaları sonucunda sanık Saruhan Atasoy'un müteveffaya yumruk atması sonucu gerçekleşen olayda diğer sanıkların müşterek fail olarak olaya iştirak ettikleri, meydana gelen olaydan tüm sanıkların sorumlu olduğu ve üzerlerine atılı 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sanıkların, müşterek fail kabul edilerek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma, 11 Haziran'da görülecek.

ETİKETLER
#Polis Memuru Ölümü
#Araç Muayene Kavgası
#Kasten Yaralama Sonucu Ölüm
#Ankara Adli Tıp Raporu
#Davada Müşterek Fail
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.