Tüyler ürperten kaza! ‘Her nefis ölümü tadacaktır' dediği an kaza yaptı

27 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:53

Eğirdir Gölü için çamur temizliği ve su takviyesi olmak üzere 9 maddelik eylem planı açıklandı

Eğirdir Gölü için çamur temizliği ve su takviyesi olmak üzere 9 maddelik eylem planı açıklandı

Karasu ilçesi Subatağı Mahallesi'nde ağabeyi vefat eden Aziz Tetik, cenaze aracını takip ederken ilginç bir kaza geçirdi. Araçla ilerlerken ölümle ilgili konuşan Tetik, ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır' ifadelerini kullanırken karşıdan gelen motosiklete çarptı.

Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ö.Y. ile yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İLGİNÇ KAZA ANI KAMERADA

Adeta tüyler ürperten kaza anı ise Aziz Tetik'in eşi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Cenaze aracının ardında ilerleyen otomobilin motosiklet ile çarpıştığı anlar ve araç içerisinde yaşanan panik görüntülere yansıdı. Öte yandan, kaza esnasında yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsünün de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.