Tuzla'da palet fabrikasında korkutan yangın!

12 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:48

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir palet fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede yayılarak tüm fabrikayı saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

İstanbul Tuzla'dan bu sabah yükselen alevler korku dolu anlara neden oldu. Yaklaşık bin metrekare alana sahip palet depolama ve üretim tesisinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.

ALEVLER KISA SÜREDE FABRİKAYI SARDI

Yangın saat 05.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde bulunan bir palet imalathanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün imalathaneyi sardı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR ÇOK

Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken imalathanede büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.