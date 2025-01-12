Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Tuzla'da palet fabrikasında korkutan yangın!

Tuzla'da palet fabrikasında korkutan yangın!

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İHA / AA
12 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:48

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir palet fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede yayılarak tüm fabrikayı saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

İstanbul Tuzla'dan bu sabah yükselen alevler korku dolu anlara neden oldu. Yaklaşık bin metrekare alana sahip palet depolama ve üretim tesisinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.

ALEVLER KISA SÜREDE FABRİKAYI SARDI

Yangın saat 05.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde bulunan bir palet imalathanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün imalathaneyi sardı.

Tuzla'da palet fabrikasında korkutan yangın! - 1. Resim

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı.

Tuzla'da palet fabrikasında korkutan yangın! - 2. Resim

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR ÇOK

Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken imalathanede büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Tuzla'da palet fabrikasında korkutan yangın! - 3. Resim

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İHA / AA

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...