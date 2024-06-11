Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde korkutan yangın!

11 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:37

Sivas'ta kene vakaları ölüme neden oldu! Ülke genelinde ciddi artış yaşandı

Sivas'ta kene vakaları ölüme neden oldu! Ülke genelinde ciddi artış yaşandı

Korkutan yangın Tuzla'da bulunan Piyade Okulu içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda saat 12.15 sıralarında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısmen kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle arazinin bir kısmındaki çalılar ve ağaçlar zarar gördü.