Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde korkutan yangın!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:37
Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Korkutan yangın Tuzla'da bulunan Piyade Okulu içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda saat 12.15 sıralarında çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısmen kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle arazinin bir kısmındaki çalılar ve ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı