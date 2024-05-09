Uçak kazası sonrası İstanbul Havalimanı'nda dikkat çeken detay! Dünyada rekor kırdı

09 May 2024 12:24 - Güncelleme : 09 May 2024 12:26

İstanbul Havalimanı yine zirvede: Avrupa'nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı yine zirvede: Avrupa'nın en yoğunu oldu

Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Gerekli tedbirler alındıktan sonra piste iniş gerçekleştiren kargo uçağı yaklaşık 370 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çok kısa süre içerisinde hemen müdahaleler başladı ve olası büyük bir ateşlenmenin de önüne geçildi.

İstanbul Havalimanı projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra büyük tepkilere yol açmıştı. Özellikle büyük olması sebebiyle aylarca eleştirilen havalimanı projesinin, yaşanan kaza sonrasında ne kadar da önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

HİÇBİR AKSAKLIK YAŞANMADI

İstanbul Havalimanında yaşanan kaza sonrası çok kısa süre içerisinde müdahaleler yapıldı. Uçuş ve pist trafiğinin nasıl etkileneceği merak edilirken, İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü ve organizasyonun sorunsuz şekilde çalışması neticesinde hiçbir aksama yaşanmadı. Beklenilenin aksine hiçbir olumsuzluk yaşanmaması, havalimanında bulunan yolcuları da memnu etti.

2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaşanan benzer bir olayda Milano-İstanbul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı, acil olarak havalimanına iniş yapmış ve pist dışına çıkmıştı. Yaşanan bu talihsiz kaza sonrasında, hava trafiğinde ve uçuş takviminde 1.5 hafta boyunca sorunlar yaşanmıştı.

İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI

Belirli kesimler tarafından büyüklüğü ve konumu eleştirilen İstanbul Havalimanı 2022 yılında toplamda 64 milyon 518 bin 73 yolcuya hizmet etti. 2023 yılında ise yüzde 18’lik yolcu artışı gerçekleşti. İç hatlarda 18 milyon 22 bin 61, dış hatlarda 58 milyon 214 bin 919 olmak üzere toplamda 76 milyon 236 bin 980 yolcu İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etti.

2022 yılının verilerine göre 425 bin 852 sefer gerçekleşti. 2023 yılında ise yüzde 19’luk artış ile 506 bin 55 uçuş gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı’nın hava trafiği, her geçen senede artarak devam ettiği ve ne kadar ihtiyacımızın olduğunu ortaya çıkardı.

80 milyona yakın insana hizmet eden İstanbul Havalimanı'nın bagaj taşıma hattı da son teknolojiyle yapıldı. Dünyanın en modern bagaj taşıma bandına sahip İstanbul Havalimanı'nda 42 kilometrelik bir taşıma sistemi kuruldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN MODERN HAVALİMANI

3 ana ve 3 ara pist olmak üzere toplamda 6 adet piste sahip İstanbul Havalimanı, sıfırdan başlanılıp inşası biten dünyanın en büyük havalimanı olmasıyla da dikkat çekiyor. İstanbul Havalimanı'nın inşaatı için 750 milyon metreküp kazı gerçekleştirilirken 320 milyon metreküp dolgu yapıldı.

Aynı zamanda dünyanın en büyük ana terminal binasını da içerisinde barındırıyor. 1.4 milyon metreküplük ana terminal binası 45 metre yüksekliğinde, 8 blok ve 4 katı içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip.

İstanbul Havalimanı'nın pistleri yapılmadan önce, uçakların iniş ve kalkışlarda sorun yaşamaması adına, 1970-2011 yılları arası meteorolojik veriler toplanarak rüzgarın hakim yönü tespit edildi. Pistlerin inşaatı ve planlamaları bu raporlara göre gerçekleştirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA MİMAR SİNAN DETAYI

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın çatısı ise Mimar Sinan'ın 'Kubbe' sisteminden ilham alınarak inşa edildi. Çatılardan içeriye doğal ışıkların en sağlıklı şekilde girmesi için 461 adet kubbe kullanıldı.

6 pistlik havalimanının iniş kalkış trafiğini sorunsuz bir şekilde planlaması için, zarafet ve asaletin simgesi olan Lale figüründen esinlenilerek 90 metre büyüklüğe sahip bir kule inşa edildi. İstanbul Havalimanı'nın kulesi, uluslararası mimarlık ödülüne de layık görüldü.