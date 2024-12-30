Uçakta hangi koltuk daha güvenli? En çok merak edilen konulardan biriydi... Uzman isim cevapladı!

30 Aralık 2024 17:44 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:44

Son günlerde dünyanın birçok noktasında faciayla sonuçlanan uçak kazaları yaşandı. Kazaların ardından 'uçaklardaki en güvenli koltuğun hangisi olduğu' en çok merak edilen konuların başında geliyor. TGRT Haber ekranlarında uçak kazalarını değerlendiren emekli pilot Ahmet İzgi, merak edilen soruya cevap verdi. İşte detaylar...

Yılın son günlerinde dünyanın birçok noktasında peş peşe uçak kazaları meydana geldi. Geçen hafta Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kentinde düştü. Rusya​'nın hava savunma sistemi​ tarafından vurulduğu tespit edilen uçakta bulunan 38 kişi hayatını kaybetti. Diğer bir facia da Güney Kore'de yaşandı. Jeju Air'e ait bir Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak bariyere çarptı. Uçağın paramparça olduğu kazada 179 kişi hayatını kaybetti.

İKİ KAZADA CAN KAYBI OLMADI

Kanada'da Pal Airlines Air Canada Express'e ait bir uçak, Halifax Havalimanı'na inişi sırasında bir kısmı yandı. Yüreklerin ağza geldiği bu olayda can kaybı yaşanmadı ve tüm yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Norveç'te de Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait bir yolcu uçağı, Norveç’in Torp Sandefjord Havalimanı’na acil iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Şans eseri bu iki olayda can kaybı olmadı.

UÇAKTA HANGİ KOLTUK DAHA GÜVENLİ?

2024 yılının son günlerinde yaşanan bu trajik uçak kazalarının ardından akıllarda birçok soru işareti oluştu. En çok merak edilenlerden biri ise uçak kazası sırasında hangi koltukta oturan kişinin yaşama ihtimalinin daha fazla olacağıydı...

TGRT Haber ekranlarında son dönemde gerçekleşen uçak kazalarını değerlendiren emekli pilot Ahmet İzgi, merak edilen soruya cevap verdi.

"UÇAKTA 'ŞURASI DAHA EMNİYETLİDİR' DEMEK ÇOK DOĞRU OLMAZ"

Uçağın ön tarafının veya arka tarafının 'daha güvenli olur' gibi bir garantisinin olmadığını belirten İzgi, "Uçakta "şurası daha emniyetlidir" demek çok doğru olmaz. Bizi izleyenlere de doğru bilgi vermemiş oluruz" dedi.