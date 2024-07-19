Uçuşlar durdu, sistemler çöktü! İstanbul Havalimanı'nda tedirgin bekleyiş

19 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:54

Microsoft Crowdstrike krizi: Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, yolculara ek haklar tanındı

Microsoft Crowdstrike krizi: Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, yolculara ek haklar tanındı

Microcoft'ta yaşanan arıza tüm dünyayı kilitledi. Yaşanan yazılım krizi birçok sektördeki işlemleri sekteye uğrattı. Bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerinde aksamalar yaşanmaya başladı.

BİLET KONTROL NOKTASINDA YOĞUNLUK

Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken, bazı bankalarda ise işlemler yapılamaz hale geldi. İstanbul Havalimanı'nda operasyonların aksamadan sürdüğü, yurtdışı bilet kontrol noktalarında ise yoğunluk olduğu görüldü.