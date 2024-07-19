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Uçuşlar durdu, sistemler çöktü! İstanbul Havalimanı'nda tedirgin bekleyiş

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:54
Uçuşlar durdu, sistemler çöktü! İstanbul Havalimanı&#039;nda tedirgin bekleyiş

Dünya çapında yaşanan yazılım krizinden sonra birçok havalimanında uçuşlar durdu. İstanbul Havalimanı'nda vatandaşların tedirginliği ise devam ediyor.

Microcoft'ta yaşanan arıza tüm dünyayı kilitledi. Yaşanan yazılım krizi birçok sektördeki işlemleri sekteye uğrattı. Bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerinde aksamalar yaşanmaya başladı.

Uçuşlar durdu, sistemler çöktü! İstanbul Havalimanı'nda tedirgin bekleyiş - 1. Resim

BİLET KONTROL NOKTASINDA YOĞUNLUK 

Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken, bazı bankalarda ise işlemler yapılamaz hale geldi. İstanbul Havalimanı'nda operasyonların aksamadan sürdüğü, yurtdışı bilet kontrol noktalarında ise yoğunluk olduğu görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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