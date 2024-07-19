Uçuşlar durdu, sistemler çöktü! İstanbul Havalimanı'nda tedirgin bekleyiş
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:54
Dünya çapında yaşanan yazılım krizinden sonra birçok havalimanında uçuşlar durdu. İstanbul Havalimanı'nda vatandaşların tedirginliği ise devam ediyor.
Microcoft'ta yaşanan arıza tüm dünyayı kilitledi. Yaşanan yazılım krizi birçok sektördeki işlemleri sekteye uğrattı. Bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerinde aksamalar yaşanmaya başladı.
BİLET KONTROL NOKTASINDA YOĞUNLUK
Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken, bazı bankalarda ise işlemler yapılamaz hale geldi. İstanbul Havalimanı'nda operasyonların aksamadan sürdüğü, yurtdışı bilet kontrol noktalarında ise yoğunluk olduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı