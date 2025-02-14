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 | Merve Yaz

Üfürükçüyüz deyip büyük vurgun yaptılar! Avusturyalı çifti 1.2 milyon TL dolandırdılar

Avusturya'da yaşayan bir çifti dini duygularını sömürerek 31 bin 960 euro dolandırdığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Abdülrahim Zengin ve asistanı Hüseyin Tamer tutuklanırken, eşi ve baldızı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 09:52

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini hoca olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılan Avusturyalı çift olayında karar belli oldu. Savcılık tarafından yaklaşık 5 saatte sorguları yapılan "Gazmalı Rahman Hoca" lakaplı Abdülrahim Zengin, asistanı Hüseyin Tamer ile eşi B.Z. ve kız kardeşi G.Z. ‘dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak’ suçundan tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimine çıkarıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimine ifade veren Abdülrahim Zengin, asistanı Hüseyin Tamer ‘dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak’ tutuklanırken, eşi B.Z. ve kızkardeşi G.Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında gazetecilerin ‘Pişman mısınız?’ sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüzbinlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz. Göreceksiniz, mahkememde yüzbinlerce kişi adliyenin önüne akın edecek" dedi.

31 BİN 960 EURO DOLANDIRILDILAR

Viyana'da yaşayan bir çift, bir televizyon programına çıkarak Manavgat'ta bir kişi tarafından çeşitli büyü vaatleriyle 31 bin 960 euro dolandırıldıklarını iddia etmiş, yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Abdülrahim Zengin ile eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı Hüseyin Tamer önceki gün gözaltına alınmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Üfürükçü kime denir?
dua okuyup hastaların üstüne üfleyerek hastalıkları iyileştirdiğini öne süren ve böylece bilgisiz insanları dolandıran, onlardan çıkar sağlayan kimse.
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#manavgat
#Üfürükçü
#Avusturya Çift
#Büyülü Hesaplama
#Gündem
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