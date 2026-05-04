Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Uğur Çalışkan'dan aylardır haber alınamıyor: Bakan Çiftçi'den yardım isteyen ailesine mesaj

Hatay’da evin camından çıkarak kayıplara karışan psikolojik rahatsızlıkları bulunan Uğur Çalışkan’dan ailesi günlerdir iyi haberi bekliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kardeşi Uğur Çalışkan'ın bulunması için mesaj gönderen vatandaşa cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uğur Çalışkan'dan aylardır haber alınamıyor: Bakan Çiftçi'den yardım isteyen ailesine mesaj
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 19:21

, 19 Şubat tarihinden beri kayıp olan kardeşi için yardım talebinde bulunan vatandaşa, "Gerekirse kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum" dedi.
Bakan Çiftçi, ’ın Antakya ilçesinde 19 Şubat 2026’dan bu yana kayıp olan 27 yaşındaki kardeşi Uğur Çalışkan için yardım çağrısında bulunan vatandaşa verdiği yanıtta, "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Uğur Çalışkan'dan aylardır haber alınamıyor: Bakan Çiftçi'den yardım isteyen ailesine mesaj

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kayıp kardeşi için yardım isteyen bir vatandaşa, durumu takip ettiğini ve gerekirse JASAT timlerinden destek isteyeceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 19 Şubat tarihinden beri kayıp olan kardeşi için yardım talebinde bulunan bir vatandaşa yanıt verdi.
Bakan Çiftçi, 27 yaşındaki kardeşi Uğur Çalışkan'ın kayıp olduğunu belirtti.
Vali koordinasyonunda kardeşinin bulunması için çalışmaların yapıldığını söyledi.
Gerekirse kayıpları bulma ve olayları aydınlatma tecrübesi olan JASAT timlerinden bir ekip görevlendirileceğini ifade etti.
Süreci yakından takip ettiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
ETİKETLER
#içişleri bakanı
#hatay
#jasat
#Mustafa Çiftçi
#Uğur Çalışkan Kayıp
#Kayıp Kardeşler
#Kayıp Arama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.