Suriyeli provokasyonunu Hatay Valiliği çürüttü: Gönüllü gidiyorlar

11 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:25

AB'den Suriyeliler için 2 milyar euro destek sözü geldi: Yarısı Türkiye'ye verilecek

AB'den Suriyeliler için 2 milyar euro destek sözü geldi: Yarısı Türkiye'ye verilecek

'Suriyeliler için yapılan evler' iddiasına yalanlama

'Suriyeliler için yapılan evler' iddiasına yalanlama

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Suriyelilerle ilgili yalan haber furyası yaşanmıştı. Paylaşılan içeriklerde Suriyelilerin ülkelerine bayram tatili için gittikleri iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşılan içerikleri yalanlamıştı.

Gidenlerin tatil için değil, gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyeliler olduğu belirtilmişti.

HATAY VALİLİĞİ DE AÇIKLADI

Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden de resmi bir açıklama geldi.

Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir." ifadeleri kullanıldı.

"GÖRÜNTÜLERİN BAYRAM TATİLİYLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir.

Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır."