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 | Özge Sönmez

Ümit Özdağ'a 'cumhurbaşkanına hakaretten' dava! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açıldı. Özdağ'ın 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istendi.

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Ümit Özdağ'a 'cumhurbaşkanına hakaretten' dava! 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 14:57

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Özdağ'ın kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediğinin değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni alındığı kaydedildi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN TUTUKLU

İddianamede, Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Şüpheli Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulandı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Bu iddianame kapsamında tutuksuz şüpheli olan Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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