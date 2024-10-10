Ümit Özdağ'ın iddialarını İletişim Başkanlığı çürüttü! 'Lübnan'dan tahliyeler sorunsuz devam etmektedir'

10 Ekim 2024 14:53 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:57

Lübnan'daki Türklerin tahliyesi için yollanan gemilere ilk olarak Suriye ve Lübnan uyruklu kişilerin alındığı, tahliye sırasında kavga çıktığı iddia edildi. Irkçı söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da iddialarla ilgili sosyal medya hesabından kışkırtıcı paylaşımlar yaptı. Özdağ'ın iddiaları jet hızıyla yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'den Lübnan'a Türk vatandaşlarını tahliye etmek için yollanan gemiye önce yabancı uyruklular alındı ve kavga çıktı" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan​'a saldırıları sürerken, Türkiye​ büyük bir tahliye​ operasyonu gerçekleştirdi. Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşlarının başvurusu üzerine tahliye işlemlerini gerçekleştirmek üzere TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Beyrut Limanı'na ulaştı.

Beyrut Limanı'na ulaşan gemiler hem Lübnan'a yardım götürdü hem de Türk vatandaşlarını alarak yola çıktı.

Ancak sorunsuz gerçekleşen bu tahliye operasyonuna ilişkin sosyal medya üzerinden bazı asılsız iddialar ortaya atıldı.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan iddialara cevap verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'den Lübnan'a Türk vatandaşlarını tahliye etmek için yollanan gemiye önce yabancı uyruklular alındı ve kavga çıktı" gibi asılsız iddialara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyarıp tahliyenin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

DDM'nin sosyal medyasından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"TAHLİYELER SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Türkiye'den Lübnan'a Türk vatandaşlarını tahliye etmek için yollanan gemiye önce yabancı uyruklular alındı ve kavga çıktı" iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine vatandaşlarımızın Lübnan'dan tahliye edilme sürecinde herhangi bir kavga çıkması ve kavgaya Lübnan askerlerinin müdahale etmesi söz konusu değildir. Lübnan'ın Beyrut şehrinden Türk vatandaşlarının tahliyesi, ülkemizden Beyrut'a 300 ton insani yardım malzemesi götüren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileriyle sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

"GEMİLER BU AKŞAM MERSİN LİMANI'NA VARACAK"

Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı, tahliye sürecinde 878 Türk vatandaşı, 24 KKTC vatandaşı ve birinci derece yakınları dahil olmak üzere toplam 966 kişinin Lübnan'dan tahliye edildiğini ve gemilerin, bu akşam (10 Ekim) Mersin Limanı'na varmasının beklendiğini açıklamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."