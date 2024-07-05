Umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! Göçmen teknesi alabora oldu: 100'e yakın ölü var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:24
Göçmenlerin bir umuda yolculuğu daha faciayla sonuçlandı. Moritanya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda en az 89 kişi hayatını kaybetti
Moritanya'da pazartesi günü bir göçmen teknesi, Ndiago kentine yaklaşık 4 kilometre mesafede alabora oldu. Tekneden en 170 göçmenin olduğu öğrenilirken faciada 89 kişi hayatı kaybetti.
EKİPLER SADECE 9 KİŞİYE ULAŞABİLDİ
Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipler, aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiyi kurtardı. Teknenin Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıktığı öğrenildi.
HER YIL BİNLERCE KİŞİ AYNI TEHLİKEYİ YAŞIYOR
Öte yandan her yıl binlerce Afrikalı göçmen, iş bulmak ve yeni bir hayat kurmak için Avrupa ülkelerine gitmek üzere Atlas Okyanusu ve Akdeniz üzerinden tehlikeli yolculuklar yapıyor.
Fotoğraf: Arşiv
Kaynak: İhlas Haber Ajansı