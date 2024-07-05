Umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! Göçmen teknesi alabora oldu: 100'e yakın ölü var

05 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:24

Her gün bir göçmen kaçakçılığı haberiyle uyanabiliriz! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Sınırda hareketli günler başladı

Her gün bir göçmen kaçakçılığı haberiyle uyanabiliriz! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Sınırda hareketli günler başladı

Moritanya'da pazartesi günü bir göçmen teknesi, Ndiago kentine yaklaşık 4 kilometre mesafede alabora oldu. Tekneden en 170 göçmenin olduğu öğrenilirken faciada 89 kişi hayatı kaybetti.

EKİPLER SADECE 9 KİŞİYE ULAŞABİLDİ

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipler, aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiyi kurtardı. Teknenin Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıktığı öğrenildi.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ AYNI TEHLİKEYİ YAŞIYOR

Öte yandan her yıl binlerce Afrikalı göçmen, iş bulmak ve yeni bir hayat kurmak için Avrupa ülkelerine gitmek üzere Atlas Okyanusu ve Akdeniz üzerinden tehlikeli yolculuklar yapıyor.

Fotoğraf: Arşiv