Üniversitelerde yeni af yolda! AK Parti çalışma başlattı: Meclis'e sunulacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalanlar için müjdeli bir haber geldi. Yükseköğretim kanunu üzerinde değişiklikler için çalışma başlatan AK Parti, yeni düzenlemeyle birlikte; 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilmesini amaçlıyor.
Eğer kanun kabul edilirse öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okullara başvurarak 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.
Düzenleme öncesi etki analizleri tüm kapsamıyla inceleniyor. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime geçememiş öğrenciler okula dönecek. Uygulamalı eğitimine başlayamayan, yarıda bırakan ya da başarısız olanlar eğitimini tamamlama hakkı kazanacak.
Habertürk'ün AK Parti kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre; yapılan etki analizlerinde önceden yapılan öğrenci aflarından çok fazla yararlanılmadığını belirtiyor. Kaynaklar, "Geçmişte 100 bin kişi yararlanacağı düşünülerek yasa çıkarıldı. Ama 5 bin kişi yararlandı" ifadelerini kullandı. Düzenlemeye dair çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif, Meclis'e sunulacak.