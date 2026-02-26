Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
 Baran Aksoy

Üniversitelerde yeni af yolda! AK Parti çalışma başlattı: Meclis'e sunulacak

Yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalanlar için yeni bir af düzenlemesi çalışmaları başladı. AK Parti'nin yürüttüğü çalışmada; 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleri ile ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. İşte detaylar...

Üniversitelerde yeni af yolda! AK Parti çalışma başlattı: Meclis'e sunulacak
Yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalanlar için müjdeli bir haber geldi. kanunu üzerinde değişiklikler için çalışma başlatan AK Parti, yeni düzenlemeyle birlikte; 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilmesini amaçlıyor.

Üniversitelerde yeni af yolda! AK Parti çalışma başlattı: Meclis'e sunulacak

Eğer kanun kabul edilirse öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okullara başvurarak 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Üniversitelerde yeni af yolda! AK Parti çalışma başlattı: Meclis'e sunulacak

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMA HAKKI

Düzenleme öncesi etki analizleri tüm kapsamıyla inceleniyor. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime geçememiş öğrenciler okula dönecek. Uygulamalı eğitimine başlayamayan, yarıda bırakan ya da başarısız olanlar eğitimini tamamlama hakkı kazanacak.

Üniversitelerde yeni af yolda! AK Parti çalışma başlattı: Meclis'e sunulacak

ÇALIŞMALAR BİTİNCİ, MECLİS'E SUNULACAK

Habertürk'ün AK Parti kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre; yapılan etki analizlerinde önceden yapılan öğrenci aflarından çok fazla yararlanılmadığını belirtiyor. Kaynaklar, "Geçmişte 100 bin kişi yararlanacağı düşünülerek yasa çıkarıldı. Ama 5 bin kişi yararlandı" ifadelerini kullandı. Düzenlemeye dair çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif, 'e sunulacak.

