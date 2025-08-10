Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Ünlü Fransız profesör İstanbul'da ölü bulundu! Şüphe nedeniyle cinayet soruşturması

Romatoloji alanında dünyaca tanınan Fransız profesör Claire Georges Tarragano, İstanbul’daki otel odasında ölü bulundu. Olay, cinayet şüphesiyle soruşturma konusu oldu.

Ünlü Fransız profesör İstanbul'da ölü bulundu! Şüphe nedeniyle cinayet soruşturması
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 09:08

’da bir lüks otelde konaklayan, 59 yaşındaki ünlü Fransız romatoloji profesörü Claire Georges Tarragano, eşi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu. Doktor olan eşi, uzun süre kalp masajı yaparak Tarragano’yu hayata döndürmeye çalıştı ancak tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

AKŞAM YEMEĞİ SONRASI ODAYA ÇIKTI VE GERİ DÖNMEDİ

Saint-Louis Hastanesi’nde görev yapan ve aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Başkanlığı’nı yürüten Tarragano, birkaç gün önce eşiyle birlikte Türkiye’ye gelmişti. Olay günü dışarı çıkan çift, akşam yemeğinin ardından yeniden otele döndü. Girişte “Bir şey unuttum, odaya çıkmam lazım” diyerek eşinden ayrılan Tarragano, odasına çıktı ancak geri dönmedi. Eşi, yarım saat bekledikten sonra odasına giderek onu hareketsiz halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransız profesörün kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi ve Cumhuriyet savcılığı olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, ölümün ardındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

