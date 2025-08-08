Trabzon'da turistleri taşıyan araç dere yatağına yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza Trabzon'da meydana geldi. Arap turistleri taşıyan minibüs, Demirkapı Yaylası Balık Gölü mevkiinde ilerlerken sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Yoldan geçen turistlerin ve yayla sakinlerinin 112 Acil hattına yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında araçtan çıkartıldı.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 2 kişinin ve yaralıların kimlik tespitlerinin sürdüğü öğrenildi.