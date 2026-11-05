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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:04

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı: İstanbul'da polis hücre evini bastı

İstanbul'da iki ilçede saha çalışması başlatan polis ekipleri bir hücre evi tespit etti. Başlatılan operasyonda şahısların ünlü bir iş insanını hedef aldıkları ve suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:04

’da çeşitli olayların meydana geldiği iki ilçede polis ekipleri saha çalışması başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ve ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yürüttükleri saha çalışmalarında şüphelilerin kullandığı bir hücre evini tespit etti.

AK-47 TÜFEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Kağıthane'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, B.A., S.D., T.İ. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir AK-47 uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7,62 milimetre fişek ile bir ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

TANINMIŞ BİR İŞ İNSANINI HEDEF ALDIKLARI İDDİASI

Şüphelilerin il dışından İstanbul'a suikast amacıyla geldikleri ve kiraladıkları evde eylem hazırlığı yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin hedefinde ise iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet çevrelerinde de tanınan bir iş insanının bulunduğu öne sürüldü. Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

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#İstanbul
#eyüpsultan
#kağıthane
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Ak-47
#Gündem
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