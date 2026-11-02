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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:36

32 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 32 ilde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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32 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:36

Jandarma ekiplerince 32 ilde, 'ye yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 72 şüpheliden 41'i tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

32 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, 32 ilde Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını ve 41'inin tutuklandığını duyurdu.
Operasyonlar 32 ilde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.
Yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, iltisaklı kuruluşlara finans sağladıkları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.
Vatandaşların huzur ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Jandarma, Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 41’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#İçişleri Bakanlığı
#fetö
#jandarma genel komutanlığı
#Tem Daire Başkanlığı
#32 Il
#Gündem
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