Ünlü köpek eğitmenine büyük şok! Parasını emlakçıya kaptırdı

15 May 2024 13:26 - Güncelleme : 15 May 2024 13:28

Ümraniye'de meydana gelen olayda internetteki satılık ev ilanına müşteri olan ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, emlakçı E.Y. ile iletişime geçti. Alptekin, ev sahibinin il dışında olmasından dolayı yetkilerin kendinde olduğunu belirten emlakçı E.Y. ile 2 milyon 950 bin TL'ye anlaştı.

EV SAHİBİ İLE İLETİŞİM KURMASI ENGELLENDİ

Alptekin ev sahibi ile iletişim kurmaya çalışsa da emlakçı tarafından engel olundu. Döviz olan parasını bozduran ünlü eğitmen Alptekin 2 milyon 750 bin TL'sini bankaya 200 bin TL'sini ise emlakçının yönlendirmesi üzerine ev sahibinin borcundan dolayı bacanağına verdi.

Eve taşınan Alptekin günler sonra komşusunun aracılığıyla ev sahibi ile iletişim kurdu. Ev sahibinden evin fiyatının 2 milyon 750 bin TL olduğunu, bacanağa borç yalanıyla 200 bin TL dolandırıldığını öğrendi.

Emlakçı ile iletişim kurmaya çalışan Alptekin çeşitli bahaneler ile emlak ofisi tarafından geçiştirilirken daha sonra telefonları engellendi. 200 bin TL olan hakkını arayan ünlü köpek eğitmeni Alptekin yetkililerden yardım bekliyor.

"BENİ MÜLK SAHİBİYLE GÖRÜŞTÜRMEDİ"

Emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia eden Dede Alptekin, “İnternet sitesi üzerinden gördüğüm ilanla emlakçıya ulaştım. Evi inceledim, beğendim. Emlakçı 3 milyon liraya evin satışını gerçekleştirebileceğini söyledi. Diğer yandan evin sahibi şehir dışında yaşıyordu. Emlakçıya çok ısrar etmeme rağmen beni mülk sahibiyle görüştürmedi.

Evi de beğendiğimiz için kaçırmak istemedik, durumu kabul ettik. Elimizdeki dövizleri bozduk ve emlakçı ile birlikte tapuya gittik. 2 milyon 750 bin lirayı mülk sahibinin banka hesabına yatırdım. Emlakçı komisyonu haricinde kalan 200 bin lirayı ise emlakçı, mülk sahibinin bacanağına borcu olduğunu söyleyerek elden teslim aldı ve kendisinin teslim edeceğini söyledi.

Ben hem 200 bin lirayı elden teslim ettim emlakçıya hem de komisyon ücretine ayrıca ödedim. İlerleyen zamanlarda mülk sahibi ile tanışma fırsatım olunca vermiş olduğum paranın bacanağına gitmediğini ve ortada böyle bir borç olmadığını öğrendim.

Emlakçıya tekrar ulaşarak beni mağdur ettiğini söyledim emlak ofisine gittim fakat kendisine hiçbir şekilde ulaşamadım. Vermiş olduğum komisyon haricinde 200 bin lira gibi bir kaybım var. Bu duruma bir çözüm getirilmesini istiyorum, konuyla ilgili görüşecek bir yetkili karşıma çıkmıyor.” diye konuştu.

"BELKİ DE PARAYI KENDİSİ YEMİŞTİR'

Hakkındaki iddialara ilişkin cevap veren emlakçı E.Y. ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Biz sadece hizmet bedelimizi aldık. Kendisinden 20 bin lira aldık. 90 bin lira da, ayrıca yüzde 4 artı KDV hizmet bedeli alma hakkımız var. Toplamda 110 bin lira gibi bir rakam aldık.

Hem kendisinin hem de satıcının komisyonunu ondan temin ettik" diye konuştu. Muhabirin, ‘satıcının komisyon tutarı da mı alıcıya yansıtıldı?' sorusu üzerine ise, önce ‘hayır yansıtılmadı' dedi, ardından ‘evet alıcıya yansıtıldı' diye karşılık verdi.

Emlakçı N.Y., bacanak iddialarına ise, "Böyle bir şey olmadı. Biz kendisinden sadece 110 bin lira aldık. Belki kendisi parayı bir yerde kaybetmiştir ya da düşürmüştür. Belki de parayı yemiştir onu da bilemiyorum. Ayrıca siz bunları bana ne hakla soruyorsunuz?" dedi.