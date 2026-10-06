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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:22

Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı pusunun arkasından Baygaralar çıktı: Milyonlarca izlenen görüşme

Adana'nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız olayında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İş yeri önünde kanlı pusu sonrası aylar önce 'Baygaralar' suç örgütü tarafından yapılan ve sosyal medyaya sızan sosyal medya görüşmesi ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:22

’da Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde iş yeri önünde oturan 2 kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız hayatını kaybederken koruması olduğu da iddia edilen Hüseyin Altunbulduk’un (39) yaralandığı öğrenildi.

Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı pusunun arkasından Baygaralar çıktı: Milyonlarca izlenen görüşme

BAYGARALAR SUÇ ÖRGÜTÜ VE GÖRÜNTÜLÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Adanalı ünlü kuyumcu Cız'ın adı geçtiğimiz aylarda kamuoyunda "Baygaralar" olarak bilinen Adana merkezli organize suç örgütü ve bağlantılı illegal yapılar arasındaki gerilimle ve sosyal medyaya sızan görüntülü telefon konuşmalarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı pusunun arkasından Baygaralar çıktı: Milyonlarca izlenen görüşme

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Baygaralar suç örgütü yöneticilerinden ile Zahir Cız'ın görüntülü bir telefon konuşması gerçekleştirdiği sosyal medya platformlarında son dönemde paylaşılmaya başlamıştı. İnternete sızan ve milyonlarca izlenen görüntülü telefon konuşmasında Fırat Çelik, firari olduğu yurt dışından doğrudan Zahir Cız'ı arayarak tehdit etmişti.

Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı pusunun arkasından Baygaralar çıktı: Milyonlarca izlenen görüşme

PAY İSTEMİŞTİ

Görüşme ve iddialara göre, Fırat Çelik, Cız'ı Adana'da yeraltı dünyasının en güçlü aktörlerinden biri olan Şirin Aksoy ile birlikte yürüdüğünü iddia ederek onun üzerinden kuyumcu ve fabrikalar açtığını, bu ticari varlıkların aslında Aksoy Grubu'nun gücünü artırmak için paravan olarak kullanıldığını ima etmişti. Konuşmalarda tarafların haraç, ticari ortaklıklar ve illegal yapılanmalar içindeki güç dengeleri üzerine tartıştığı duyulmaktaydı.

NE OLMUŞTU?

Kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı saldırgan, ikilinin yanına yaklaşarak doğrudan silahını peş peşe ateşledi. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ünlü kuyumcu Zahir Cız'a kanlı pusunun arkasından Baygaralar çıktı: Milyonlarca izlenen görüşme

Silahtan çıkan kurşunlar Zahir Cız'ın başınave vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Yanındaki Hüseyin Altunbulduk ise karnından yaralandı. İki isim de kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Başından ağır yaralanan Zahir Cız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karnından vurulan Hüseyin Altunbulduk ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Altunbulduk'un hayati tehlikesinin üst seviyede olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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#adana
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#Bayğaralar
#Zahir Cız
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#Gündem
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