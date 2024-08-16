Ünlü markadan skandal görüntüler! Sucuğun içinden kırmızı boya çıktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:42
Ünlü bir sucuk markasına ait olduğu iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Sucuktan ele bulaşan kırmızı boya görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Bir kullanıcının sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü bir sucuk markasından alışveriş yapan kadın gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
SUCUĞUN İÇİNDEN KIRMIZI BOYA ÇIKTI
Kestiği sucuğun renginden şüphelenen kadın, parmağıyla dokununca renk verdiğini fark etti. Sucuğun içinde yabancı bir madde olduğunu fark eden kadın bıçağın ucuyla çıkarınca kırmızı boya olduğunu fark etti.
VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ
Görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi. İnsan sağlığını tehdit eden görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Tgrthaber.com