Ünlü markadan skandal görüntüler! Sucuğun içinden kırmızı boya çıktı

16 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:42

Donald Trump yine formunda: Kadın olsam makyaj yapmak yerine örtünürdüm

Donald Trump yine formunda: Kadın olsam makyaj yapmak yerine örtünürdüm

Bir kullanıcının sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü bir sucuk markasından alışveriş yapan kadın gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

SUCUĞUN İÇİNDEN KIRMIZI BOYA ÇIKTI

Kestiği sucuğun renginden şüphelenen kadın, parmağıyla dokununca renk verdiğini fark etti. Sucuğun içinde yabancı bir madde olduğunu fark eden kadın bıçağın ucuyla çıkarınca kırmızı boya olduğunu fark etti.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi. İnsan sağlığını tehdit eden görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.