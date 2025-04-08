Ünlü rapçi 'Massaka' gözaltına alındı

Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylemlerini öven klip yayımlayan rapçi Massaka gözaltına alındı.

Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Youtube üzerinden "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.’nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlendi. Rapçi M.İ. tespitin ardından Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.