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Ünlü şef Dubai çikolatasına karşı hamsi dolgulu çikolata yaptı! "CİMER'e şikayet edeceğim"

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Ekim 2024 14:46 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:06

Son dönemlerde popüler olan Dubai çikolatasını farklı bir şekilde uyarlayan ünlü Mehmet Gezgin'in yeni videosu gündem oldu. Dubai çikolatasına karşı hamsili çikolata yapan şefin TikTok videosuna yorum yağdı.

TikTok'ta 2 buçuk milyon takipçisi bulunan şef Mehmet Gezgin'in son videosu gündeme oturdu. Son dönemlerde oldukça popüler olan Dubai çikolatasına kendi yorumunu katan ünlü şefin hamsili tarifine yorum yağdı. Milyonlarca izlenen balık tarifleri veren ünlü şef bu kez de çikolata ile hamsiyi buluşturdu. 

Ünlü şef Dubai çikolatasına karşı hamsi dolgulu çikolata yaptı!

HAMSİ DOLGULU ÇİKOLATA YAPTI

Dubai çikolatasına farklı bir yorum getiren Mehmet Şef, kadayıf dolgulu Dubai çikolatası yerine hamsili çikolata yaptı. Bu videoyu TikTok'ta paylaşan ünlü şefe gelen yorumlar ise pek olumlu olmadı. Kullanıcılar "Midem bulandı" "CİMER'e şikayet edeceğim" gibi yorumlarda bulundu. 

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Kaynak: Tgrthaber.com

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