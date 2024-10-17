Mustafa Sarıgül Dubai çikolatasına savaş açtı! 'Sakın çocuklar sakın' diyerek uyardı sosyal medya yıkıldı

17 Ekim 2024 15:26 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:43

Sosyal medyada her paylaşımı olay olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez Dubai çikolatasına savaş açtı. Sarıgül, çikolatanın aldatmaca olduğunu savunurken, vatandaşları yerli çikolata markalarını tüketmeye davet etti. O anların videosu sosyal medyada ti'ye alındı.

Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya yayıldı, Türkiye​'yi etkisini almış durumda. İnsanlar bu çikolatayı alabilmek için sıraya giriyor. Benzeri bir durum da İstanbul’da Dubai çikolatasıyla meşhur olan pastanede yaşandı.

İstanbul​ Kadıköy’de bulunan bir işletmenin önünde Dubai çikolatası almak için kuyruğa giren insanların görüntüleri ise gündem olmuştu.

Siyasetin renkli figürlerinden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gündem olan her konuda olduğu gibi Dubai çikolatası konusunda da bir video çekmeyi ihmal etmedi.