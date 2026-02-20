Menü Kapat
TGRT Haber
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli ifade verecek

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli adliyeye geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 13:21

tarafından ünlülere yönelik yürütülen devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli adliyeye geldi. Denizli'nin ifade vermesi bekleniyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
DARP İDDİASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Denizli Ailesi daha önce de darp iddiasıyla açılan dava kapsamında gündeme gelmişti. Lal Denizli’nin babası teknik direktör Mustafa Denizli, para tartışması nedeniyle kayınbiraderi tarafından darp edildiğini belirterek dava açmış, dava uzun süre gündemi meşgul ederken, kayınbirader Heja Elçi beraat etmişti.

Heja Elçi, Denizli'nin itirazı üzerine kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı duruşmada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı. Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Lâl Denizli
#Ifadesi
#Uyuşturucu Soruşturması
#Çeşme Belediye Başkanı
#Gündem
