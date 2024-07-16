Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli yangın faciasında halktan su tankeri istedi
Tatil beldesi Çeşme'de çıkan orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ciddi yangın tehlikesi taşıyan ilçelerden biri olmasına rağmen faciaya hazırlıksız yakalandı ve halktan su tankeri talep etti.
Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları sayısında artış yaşandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ise bir facia gerçekleşti.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çeşme'de Deliklikoy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında büyük bir alan küle dönerken yangında 3 vatandaşımı hayatını kaybetti.
Savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
TEPKİ TOPLADI
Türkiye bu haberle sarsılırken CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin su tankeri paylaşımı büyük tepki çekti.
Ciddi yangın tehlikesi taşıyan ilçelerden biri olarak bu tehlikeye hazırlık yapmayan Denizli ve ekibinin vatandaşlardan su tankeri istedi.
KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI
Denizli'nin paylaşımı tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı belediyenin felakete hazırlıksız yakalanmasına ve elinde yeterli su tankeri olmamasını eleştirdi.
İşte o yorumlardan bazıları: