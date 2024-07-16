Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli yangın faciasında halktan su tankeri istedi

16 Temmuz 2024 12:35 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:54

Çeşme'ye 4 günde 150 bin araç giriş yaptı!

Çeşme'ye 4 günde 150 bin araç giriş yaptı!

Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları sayısında artış yaşandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ise bir facia gerçekleşti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çeşme'de Deliklikoy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında büyük bir alan küle dönerken yangında 3 vatandaşımı hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

TEPKİ TOPLADI

Türkiye bu haberle sarsılırken CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin su tankeri paylaşımı büyük tepki çekti.

Ciddi yangın tehlikesi taşıyan ilçelerden biri olarak bu tehlikeye hazırlık yapmayan Denizli ve ekibinin vatandaşlardan su tankeri istedi.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Denizli'nin paylaşımı tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı belediyenin felakete hazırlıksız yakalanmasına ve elinde yeterli su tankeri olmamasını eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları: