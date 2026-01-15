Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ünlülerin yaşadığı yerde 1 milyon dolarlık vurgun! Site yönetimi iddialara cevap verdi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ünlülerin yaşadığı sitede 1 milyon dolarlık vurgun iddiası konuşuluyor. Site yönetimi vurgun olayına ilişkin açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 16:50

Beşiktaş’ta ünlülerin yaşadığı bir sitede büyük vurgun olayı ortaya çıktı.

Ekiplerin yaptığı denetimde Ulus Savoy Sitesi'nde iddiaya göre eski site Müdürü C. B.’nin site sakinlerinden toplanan yaklaşık 1 milyon doları yönetime ait banka hesaplarından şahsi hesaplarına aktardığı belirtildi.

Durumun fark edilmesi sonrası C. B. için harekete geçildi, site yönetimi olay hakkında yazılı açıklama yaptı.

"USULSÜZ İŞLEMLERLE ŞAHSİ HESAPLARINA AKTARDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Sitemiz hesapları üzerinde gerçekleştirilen bağımsız denetim çalışmaları kapsamında, Sitemiz eski Müdürü Ceyhun Baş'ın, kendisine tanınan görev ve yetkilerin sınırlarını aşarak, site yönetimine ait banka hesaplarında bulunan mevduatın bir kısmını usulsüz işlemlerle şahsi hesaplarına aktardığı tespit edilmiştir" denildi.

YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Açıklamanın devamında ise, "Söz konusu fiiller nedeniyle site yönetimi tarafından uğranılan zararın tazmini amacıyla gerekli hukuki süreçler başlatılmış; ayrıca suç teşkil eden bu eylemler sebebiyle yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili kişi hakkında verilmiş yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler halen devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama dışında, devam eden yargı süreçleri nedeniyle ek bir değerlendirme yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte kimlikle 10 milyon liralık vurgun! Başkasının arsasını sattı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.