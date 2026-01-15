Ünlülerin yaşadığı yerde 1 milyon dolarlık vurgun! Site yönetimi iddialara cevap verdi

Beşiktaş’ta ünlülerin yaşadığı bir sitede büyük vurgun olayı ortaya çıktı.

Ekiplerin yaptığı denetimde Ulus Savoy Sitesi'nde iddiaya göre eski site Müdürü C. B.’nin site sakinlerinden toplanan yaklaşık 1 milyon doları yönetime ait banka hesaplarından şahsi hesaplarına aktardığı belirtildi.

Durumun fark edilmesi sonrası C. B. için harekete geçildi, site yönetimi olay hakkında yazılı açıklama yaptı.

"USULSÜZ İŞLEMLERLE ŞAHSİ HESAPLARINA AKTARDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Sitemiz hesapları üzerinde gerçekleştirilen bağımsız denetim çalışmaları kapsamında, Sitemiz eski Müdürü Ceyhun Baş'ın, kendisine tanınan görev ve yetkilerin sınırlarını aşarak, site yönetimine ait banka hesaplarında bulunan mevduatın bir kısmını usulsüz işlemlerle şahsi hesaplarına aktardığı tespit edilmiştir" denildi.

YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Açıklamanın devamında ise, "Söz konusu fiiller nedeniyle site yönetimi tarafından uğranılan zararın tazmini amacıyla gerekli hukuki süreçler başlatılmış; ayrıca suç teşkil eden bu eylemler sebebiyle yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili kişi hakkında verilmiş yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler halen devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama dışında, devam eden yargı süreçleri nedeniyle ek bir değerlendirme yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.