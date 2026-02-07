Ürdün Kralı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli kararlar aldık

Kategoriler
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.
Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, heyetler arası görüşmeye geçti.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı konuşmada "Aziz kardeşim Ürdün Kralı sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık." dedi.
"Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni", iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından düzenlendi.
Törende, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hüseyin Bin Ali Nişanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Törenin ardından resmi yemekte bir araya gelen ikili, daha sonra ofisten ayrıldı.