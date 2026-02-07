Menü Kapat
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Ürdün Kralı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli kararlar aldık

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye'ye geldi. Dolmabahçe Ofisi'nde 2. Abdullah ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Dostluğumuzu geliştirecek önemli kararlar aldık" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 19:14

, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, heyetler arası görüşmeye geçti.

MİLLİ SAVUNMA VE DIŞ İŞLERİ BAKANLARI İLE MİT BAŞKANI DA EŞLİK ETTİ

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Ürdün Kralı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli kararlar aldık

"DOSTLUĞUMUZ GELİŞTİRECEK ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı konuşmada "Aziz kardeşim Ürdün Kralı sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık." dedi.

ERDOĞAN'A NİŞAN TAKDİM ETTİ

"Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni", iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından düzenlendi.

Törende, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hüseyin Bin Ali Nişanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Törenin ardından resmi yemekte bir araya gelen ikili, daha sonra ofisten ayrıldı.

ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Dolmabahçe Ofisi
#Ürdün Kralı 2. Abdullah
#Heyetler Arası Görüşme
#Hüseyin Bin Ali Nişanı
#Gündem
