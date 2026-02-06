Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! 'Sözümüzü tuttuk'

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.
Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.
Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.
Sözümüzü tuttuk.