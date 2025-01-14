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Uşak'ta traktör faciası! Kontrolden çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 23:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 23:17

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, kontrolü kaybedilen  traktör ormanlık alana uçtu. Feci kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Uşak Banaz'da meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, 64 FF 373 plakalı traktör, sürücüsü İ.D.'nin (38) direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek ormanlık alana devrildi.

Olayın ardından sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta traktör faciası! Kontrolden çıktı: 2 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Traktörde bulunan yaralılar; sürücü İ.D., yolcu olarak bulunan Melih Gezer (7), Mükerrem Demir (37) ve M.G. (42), sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak'ta traktör faciası! Kontrolden çıktı: 2 ölü, 2 yaralı - 2. Resim

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Melih Gezer ve Mükerrem Demir yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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