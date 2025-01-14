Uşak'ta traktör faciası! Kontrolden çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

14 Ocak 2025 23:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 23:17

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, kontrolü kaybedilen traktör ormanlık alana uçtu. Feci kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Ankara'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Uşak Banaz'da meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, 64 FF 373 plakalı traktör, sürücüsü İ.D.'nin (38) direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek ormanlık alana devrildi.

Olayın ardından sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Traktörde bulunan yaralılar; sürücü İ.D., yolcu olarak bulunan Melih Gezer (7), Mükerrem Demir (37) ve M.G. (42), sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Melih Gezer ve Mükerrem Demir yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.