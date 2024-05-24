Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmada yeni gelişme: 12 kişi gözaltına alındı

24 May 2024 15:30 - Güncelleme : 24 May 2024 15:31

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Üsküdar bulunan bir kıraathanede meydana gelen korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında husumet bulunan gruplar barışmak üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Yaşanılan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ile kahvehane işletmecisi Canpaşa Y.’nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların da hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden Fikret Ö. isimli şahıs ifadesinde, olaydan bir gün önce çocuklar arasında kavga olayının meydana geldiğini, bu konuyu konuşmak için şahıslarla birlikte adreste buluştuklarını, konuştukları sırada bir anda silahlı kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan, olay yerinden 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca,4 adet 7.65 fişek, 30 adet 9 mm kovan, 4 adet 6.32 mm kovan ve 3 adet 7.65 mm kovan ele geçirildiği belirtildi.