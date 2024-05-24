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Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 14:34 - Güncelleme : 24 May 2024 14:41

Sivas’ın İmranlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde meydana gelen korkunç kazada 31 ANS 953 plakalı araç ile 25 ACG 128 plakalı araç çarpıştı.

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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