Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

24 May 2024 14:34 - Güncelleme : 24 May 2024 14:41

Son dakika! Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Son dakika! Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde meydana gelen korkunç kazada 31 ANS 953 plakalı araç ile 25 ACG 128 plakalı araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.