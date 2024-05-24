Son dakika! Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

24 May 2024 12:13 - Güncelleme : 24 May 2024 12:33

Erzurum’da kadın cinayeti! Önce eşini vurdu sonra kendini ihbar etti

Erzurum’da kadın cinayeti! Önce eşini vurdu sonra kendini ihbar etti

Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ını dava için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracı Büyükçekmece'de kaza yaptı.

Seyir halindeki bir otomobilin lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Lastiğin patladığı fark eden sürücü yol kenarında durdu. Bu sırada dolandırıcılıktan yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı, Çağlayan'a doğru hareket halindeydi.

SEÇİL ERZANI TAŞIYAN CEZAEVİ ARACI KAZA YAPTI

Lastikten kopan parçalar, Seçil Erzan'ı dava için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracının camına doğru savruldu. Çarpmanın etkisiyle cezaevi aracının camı kırılırken, araç durdu.

ERZAN BAŞKA ARACA NAKLEDİLDİ

Kazada ölen ya yaralanan olmazken, Seçil Erzan'ı adliyeye götürmek için olay yerine bir midibüs çağrıldı.

Kısa süre sonra oraya gelen midibüse alınan tutuklu sanık Seçil Erzan, adliyeye nakledildi. Kaza sonrası ön camında çatlak oluşan cezaevi aracı ise Silivri Cezaevine geri döndü.

Öte yandan kazanın ardından cezaevi aracından indirilen Seçil Erzan'ın midibüse alındığı anlar ise kameraya yansıdı.