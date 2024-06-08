Üsküdar'da can pazarı! Vapurdan düşen yolcu böyle kurtarıldı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:37
Üsküdar açıklarında seyir halinde olan vapurdaki bir yolcu denize düştü. Can pazarının yaşandığı olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Üsküdar açıklarında dün öğlen saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü.
DENİZDE CAN PAZARI
Denizde çırpınan yolcuyu kurtarmak için vapurdaki vatandaşlar denize can simidi attı. Denize düşen yolcuyu kurtarmak için kıyı emniyet ekipleri devreye girdi.
Ekipler, denizde çırpınan yolcuyu bota alarak karaya çıkardı. O anlar vapurdaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı