Üsküdar'da can pazarı! Vapurdan düşen yolcu böyle kurtarıldı

08 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:37

Canlı yayında eniştesini bıçakladı! Kan donduran görüntüler gündem oldu

Canlı yayında eniştesini bıçakladı! Kan donduran görüntüler gündem oldu

İstanbul'da Üsküdar açıklarında dün öğlen saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü.

DENİZDE CAN PAZARI

Denizde çırpınan yolcuyu kurtarmak için vapurdaki vatandaşlar denize can simidi attı. Denize düşen yolcuyu kurtarmak için kıyı emniyet ekipleri devreye girdi.

Ekipler, denizde çırpınan yolcuyu bota alarak karaya çıkardı. O anlar vapurdaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.