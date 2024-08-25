Üsküdar'da feci kaza: İBB aracıyla çarpıştı: Ağır yaralı var
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ağustos 2024 04:16 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 04:20
Üsküdar'da akşam saatlerinde motosiklet, İBB'nin görevli aracıyla çarpıştı. Kazada bir kişi ağır toplam iki kişi yaralandı.
İstanbul'da motosiklet sürücüsü araç hakimiyetini kaybederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına çarptı. Kazayı gören çevredekiler yardım çağırdı. İlk belirlemelere göre biri ağır iki kişi yaralı durumda hastaneye geldi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Yasin T. ve yolcusu Kaan Murat E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk belirlemelere göre sürücü Yasin T.'nin durumu ağır.
Kaynak: Anadolu Ajansı