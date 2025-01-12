Üsküdar'da mide bulandıran deniz görüntüsü: 'İnsan dışkısıyla doluyor'

12 Ocak 2025 17:52 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:01

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kanalizasyon suyunun doğrudan denize akması, hem çevre hem de halk sağlığı açısından endişelendiriyor. Çengelköy Mahallesi’nde yoğun yağışların ardından kanalizasyon suyunun İstanbul Boğazı’na dökülmesiyle oluşan kirlilik, bölge sakinlerinden tepki topluyor.

İstanbul Üsküdar​ Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi’nde, yağışlarla birlikte kanalizasyon​ suyu denize aktı ve çevre kirliliği​ oluştu. Deniz yüzeyinde kahverengi kirlilik gözlemlendi.

SEL OLUNCA İNSAN DIŞKISI DOLUYOR

Bölge sakini Yücel Kalyoncu, 4-5 yıl önce yapılan çalışmalara rağmen sorunun devam ettiğini belirtti. Yoğun yağışlarda kanalizasyonun caddeye taştığını söyleyen Kalyoncu, “Sel olduğunda burası insan dışkılarıyla doluyor, leş gibi kokuyor. Şikayet ediyoruz ama çözüm yok” dedi.

YAPILDI DİYORLAR AMA YETERLİ DEĞİL

Vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."