Usta sanatçının ölümüyle perişan oldu! Yeni doğan bebeğine Ferdi Tayfur ismini koydu

07 Ocak 2025 10:21 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:33

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hayranı olduğu sanatçının ölümüyle de üzüntüyü bir arada yaşayan Abdullah Savaş, yeni doğan bebeğine Ferdi Tayfur ismini verdi. Savaş, “Onun ölümü beni perişan etti. O sıra ismini çocuğuma verdim. Adıyla yaşasın” dedi.

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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Abdullah Savaş, hayranı olduğu Ferdi Tayfur'un ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. 10 yaşından beri dinlediği Tayfur'un ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatan Savaş, 25 Aralık'ta dünyaya gelen üçüncü çocuğuna Ferdi Tayfur ismini verdi.

"3 GÜN UYUYAMADIM"

Baba Abdullah Savaş, "Öleceği hiç aklıma gelmiyordu. Ölümü beni çok yıktı. 3 gün rahat uyuyamadım. Çocuğum zaten olmuştu ve o zaman karar verdim. Daha önce doğan çocuklarımın ismini de Ferdi Tayfur ve Necla Nazır koymayı düşünüyordum fakat olmadı" dedi.

"FERDİ TAYFUR'UN ÖLECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMİYORDU"

10 yaşından itibaren Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinlemeye başladığını ve kendisine çok büyük bir hayranlık beslediğini belirten Abdullah Savaş, Ferdi Tayfur'un ölüm haberini almasıyla birlikte kaldığı hastaneye gittiğini fakat cenazesinin defnedildiği İstanbul'a yeni doğan çocuğuyla ilgilenmek zorunda olduğu için gidemediğini söyledi.

Hayranı olduğu sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası çok büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Savaş, “Ben çocukluktan beri Ferdi Tayfur'u seviyorum. Şu an yaşım 40. 10 yaşından beri Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinliyorum. Ferdi Tayfur'un öleceği hiç aklıma gelmiyordu. Çocuğumun adını Ferdi Tayfur koymaya karar verdim. Adıyla yaşasın” ifadelerine yer verdi.