Üşüdükleri için girdikleri evden 50 bin TL'lik televizyon çaldılar

Samsun’un Atakum ilçesinde ilginç hırsızlık olayı meydana geldi. Üşüdükleri eve camı kırıp giriş katından giren 2 şahıs televizyon çaldı. Edinilen bilgiye göre, Dursun A. (27) ve Nefise G.N.E. (31) camını kırıp girdikleri evden 50 bin lira değerinde televizyon çaldı.

HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIKTAN 10 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve araştırma sonucu hırsızlık olayını evden ve iş yerinden hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarından 10 suç kaydı bulunan Dursun A. ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 7 ayrı suç kaydı bulunan Nefise G.N.E.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri Dursun A. ile Nefise G.N.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca, Dursun A.'nın eve girerken camı kırdığı sırada elini de kestiği tespit edildi. Dursun A. ve Nefise G.N.E. evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Dursun A., ifadesinde üşüdükleri için camı kırık olan eve girdiklerini, televizyonu çalmadıklarını iddia etti.